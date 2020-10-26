Мэрия Тагила планирует аукцион на разработку рабочей документации манежа на Вагонке

Отмечается, что на данный момент разработана проектно-сметная документация. Она прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. На данный момент устраняются замечания по инвестиционному проекту направленному в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, на предмет эффективности средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Также проводится подготовка к объявлению аукциона на разработку рабочей документации.