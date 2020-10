Мэрия Тагила планирует аукцион на разработку рабочей документации манежа на Вагонке

Мэрия Нижнего Тагила готовится объявить конкурс на разработку рабочей документации легкоатлетического манежа в Дзержинском районе, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на управление по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики.

На данный момент проводится согласование с региональными властями на финансирование строительства объекта. Отмечается, что на данный момент разработана проектно-сметная документация. Она прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. На данный момент устраняются замечания по инвестиционному проекту направленному в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, на предмет эффективности средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Также проводится подготовка к объявлению аукциона на разработку рабочей документации. Напомним, легкоатлетический манеж в Дзержинском районе поручил построить президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Нижний Тагил в 2018 году. Планировалось, что работы начнутся в 2022 году. В начале октября было подписано постановление, согласно которому, работы планируется начать только в 2023 году. Названы сроки строительства легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле на Вагонке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter