На Урале больницу оштрафовали на 120 тысяч рублей

Эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле 2020 года. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, а также санитарных правил и норм.
Например, персонал медицинского учреждения не был обеспечен в необходимом количестве СИЗами, в больнице отсутствовал нужный запас дезинфицирующих средств, а сам дезраствор не соответствовал инструкции.
По результатам проверки составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.
Адвокат медучреждения подал апелляцию в Свердловский областной суд, однако там оставили постановление Первоуральского городского суда без изменений.
Напомним, в начале октября в Екатеринбурге МАУ «ЦГБ № 20» оштрафовали на 100 тысяч рублей за несвоевременно переданные сведения о больных COVID-19.