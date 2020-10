На Урале больницу оштрафовали на 120 тысяч рублей

В Первоуральске городская больница по решению суда заплатит штраф за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле 2020 года. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, а также санитарных правил и норм. Например, персонал медицинского учреждения не был обеспечен в необходимом количестве СИЗами, в больнице отсутствовал нужный запас дезинфицирующих средств, а сам дезраствор не соответствовал инструкции. По результатам проверки составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф в размере 120 тысяч рублей. Адвокат медучреждения подал апелляцию в Свердловский областной суд, однако там оставили постановление Первоуральского городского суда без изменений. Напомним, в начале октября в Екатеринбурге МАУ «ЦГБ № 20» оштрафовали на 100 тысяч рублей за несвоевременно переданные сведения о больных COVID-19. Уральскую больницу оштрафовали за несвоевременную передачу данных о COVID-19

