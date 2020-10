Продление каникул и найденный пропавший. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 26 октября.

В Нижнем Тагиле было обнаружено тело 48-летнего Александра Андреева, который пропал 12 октября. Он познакомился на улице с двумя мужчинами. Вся компания отправилась в квартиру на улице Юности к одному из новых знакомых. В ходе распития спиртных напитков у мужчин возник конфликт, в результате которого Андреев получил несколько ножевых ранений. Третий участник предложил вызвать скорую помощь. Однако хозяин квартиры испугался, что его привлекут к ответственности, и отказался вызывать медиков. Через некоторое время Андреев скончался. Тогда хозяин квартиры решил скрыть тело, воспользовавшись тем, что он работает в агентстве ритуальных услуг. Он подъехал к подъезду на автомобиле агентства ритуальных услуг, загрузил в него тело и закопал его в одном из заброшенных захоронений. Через некоторое время мужчина явился в полицию с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Пропавшего две недели назад тагильчанина нашли закопанным на кладбище Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания еще на две недели. Также были продлены ограничения для концертных площадок. Помимо этого Куйвашев рекомендовал продлить школьникам каникулы до 14 дней, а студентам ВУЗов и других образовательных учреждений — перейти на дистант с 27 октября. Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на две недели Вчера в Екатеринбурге мужчину, который отказался надеть маску, был вытолкнут из автобуса на улицу. Он спорил с кондуктором, убеждая ее, что средство защиты использовать не надо. В спор ввязался один из пассажиров. Однако после безуспешных попыток решить конфликт мирно, бунтаря вытолкнули на улицу. В Екатеринбурге пассажира без маски вытолкнули из автобуса Житель Екатеринбурга пожаловался, что к его теще, у которой имеется подозрение на заболевание коронавирусом, отказывался прийти участковый терапевт, а направление на компьютерную томографию дали только в другом районе города. По его словам, женщина была в приемном покое восемь часов, после чего она была госпитализирована в бывший зал столовой клиники вместе с мужчинами. Уралец пожаловался на госпитализацию тещи с подозрением на COVID-19 в бывшую столовую

