Продление каникул и найденный пропавший. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле было обнаружено тело 48-летнего Александра Андреева, который пропал 12 октября. Он познакомился на улице с двумя мужчинами. Вся компания отправилась в квартиру на улице Юности к одному из новых знакомых. В ходе распития спиртных напитков у мужчин возник конфликт, в результате которого Андреев получил несколько ножевых ранений. Третий участник предложил вызвать скорую помощь. Однако хозяин квартиры испугался, что его привлекут к ответственности, и отказался вызывать медиков. Через некоторое время Андреев скончался. Тогда хозяин квартиры решил скрыть тело, воспользовавшись тем, что он работает в агентстве ритуальных услуг. Он подъехал к подъезду на автомобиле агентства ритуальных услуг, загрузил в него тело и закопал его в одном из заброшенных захоронений. Через некоторое время мужчина явился в полицию с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).