Свердловский эпидемиолог посоветовал носить маски переболевшим коронавирусом

Эпидемиолог из Свердловской области призвал людей, которые уже переболели COVID-19, носить маски, сообщает ИА «Уральский меридиан».

По словам профессора кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы УГМУ, доктора медицинских наук Виктора Романенко, даже переболевшие коронавирусом граждане должны обязательно защищать себя масками. Он говорит, что у 10-15% переболевших не вырабатываются защитные антитела или они просто не достигают защитного уровня. Человек, переболевший COVID-19, может оставаться носителем инфекции от нескольких дней до нескольких месяцев. Напомним, ранее эксперты рассказали, что до 20% переболевших COVID-19 через два месяца теряют антитела. Эксперты: до 20% переболевших COVID-19 через два месяца теряют антитела

