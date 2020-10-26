Тагильская мэрия просит демонтировать незаконно установленный киоск «Спортлото»

Напомним, в начале сентября компания «БНП ПЛЮС» из Челябинска обратилась в суд с иском к администрации Нижнего Тагила с требованием о демонтаже забора у торгового центра «Метро». Проблема заключалась в том, что забор создавал препятствие в пользовании земельным участком, так как был установлен вдоль проезжей части на дороге. Согласно определению от 19 августа 2020 года, мэрия прислала отзыв на исковое заявление, что требования предъявлены ненадлежащему ответчику. В выписке из ЕГРН автомобильная дорога и подъезд к санаторию «Руш» принадлежат «Управтодор» на праве оперативного управления.