Тагильская мэрия просит демонтировать незаконно установленный киоск «Спортлото»

Тагильская мэрия просит демонтировать незаконно установленный киоск «Спортлото»

Сегодня, 09:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Администрация Нижнего Тагила обратилась в Арбитражный суд с иском к ОАО «Екатеринбургские лотереи» с требованием освободить участок земли на улице Зари, 33.

Как пояснили в мэрии, площадь участка составляет четыре квадратных метра. На нем располагается киоск «Спортлото». Его требуется демонтировать, так как он занимает участок незаконно.

Основанием для обращения в суд является факт расположения киоска «Спортлото» на вышеуказанном земельном участке в настоящее время без правоустанавливающих документов, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Судебное разбирательство по делу было назначено на 6 ноября.

Напомним, в начале сентября компания «БНП ПЛЮС» из Челябинска обратилась в суд с иском к администрации Нижнего Тагила с требованием о демонтаже забора у торгового центра «Метро». Проблема заключалась в том, что забор создавал препятствие в пользовании земельным участком, так как был установлен вдоль проезжей части на дороге. Согласно определению от 19 августа 2020 года, мэрия прислала отзыв на исковое заявление, что требования предъявлены ненадлежащему ответчику. В выписке из ЕГРН автомобильная дорога и подъезд к санаторию «Руш» принадлежат «Управтодор» на праве оперативного управления.

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