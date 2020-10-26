Тагильские полицейские задержали закладчика с большой партией наркотиков

Сотрудники полиции наблюдали за 40-летним жителем, который проживает на улице Фронтовая. При понятых, в ходе обыска в его доме полиция обнаружила и изъяла черный пакет. Внутри него находились весы, два пластиковых контейнера с порошкообразным веществом белого цвета, несколько полимерных пакетиков с наркотическими веществами разных цветов, а также таблетки.