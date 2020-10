Тагильские полицейские задержали закладчика с большой партией наркотиков

В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» задержали мужчину, который подозревается в сбыте наркотических веществ в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции наблюдали за 40-летним жителем, который проживает на улице Фронтовая. При понятых, в ходе обыска в его доме полиция обнаружила и изъяла черный пакет. Внутри него находились весы, два пластиковых контейнера с порошкообразным веществом белого цвета, несколько полимерных пакетиков с наркотическими веществами разных цветов, а также таблетки. При осмотре прилегающей к дому территории, оперативники заметили металлический контейнер для хранения крупногабаритных вещей. В нем нашли пакеты, в которых подозреваемый также скрывал наркотические вещества и остальные атрибуты преступной деятельности. После обыска мужчина был задержан. Кроме того, у подозреваемого изъяли блокнот, в котором подозреваемый вел записи, планшет и банковскую карту. В общей сложности полицейские обнаружили более 100 грамм синтетического и растительного наркотика. Со слов задержанного, он занимался распространением наркотиков на протяжении двух лет, хотя имел официальную работу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас подозреваемый находится под стражей. Photo: МУ МВД "Нижнетагильское" Напомним, в Нижнем Тагиле наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В Нижнем Тагиле крупным наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы

