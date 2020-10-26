Тагильские полицейские задержали закладчика с большой партией наркотиков

Сотрудники полиции наблюдали за 40-летним жителем, который проживает на улице Фронтовая. При понятых, в ходе обыска в его доме полиция обнаружила и изъяла черный пакет. Внутри него находились весы, два пластиковых контейнера с порошкообразным веществом белого цвета, несколько полимерных пакетиков с наркотическими веществами разных цветов, а также таблетки.
При осмотре прилегающей к дому территории, оперативники заметили металлический контейнер для хранения крупногабаритных вещей. В нем нашли пакеты, в которых подозреваемый также скрывал наркотические вещества и остальные атрибуты преступной деятельности.
После обыска мужчина был задержан.
Кроме того, у подозреваемого изъяли блокнот, в котором подозреваемый вел записи, планшет и банковскую карту.
В общей сложности полицейские обнаружили более 100 грамм синтетического и растительного наркотика. Со слов задержанного, он занимался распространением наркотиков на протяжении двух лет, хотя имел официальную работу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Напомним, в Нижнем Тагиле наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.