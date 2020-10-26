Топ-менеджеры «Нестле Россия» могут быть причастны к краже земли НЛМК

Топ-менеджеры «Нестле Россия» могут быть причастны к краже земли НЛМК

Сегодня, 15:34ОбществоPhoto: Медиахолдинг1Mi
По факту кражи участка земли площадью более восьми гектаров ООО «НЛМК-Калуга» правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках которого будут допрошены сотрудники российского подразделения «Нестле».

По сообщению газеты «Новые Известия», земельный участок находится в индустриальном парке «Ворсино» между двумя компаниями. Инициировало создание зоны отдыха правительство Калужской области, тем самым освободив инвесторов от уплаты налога на имущество организаций и снизив ставку налога на прибыль.

Согласно материалам уголовного дела, продавцом украденного участка выступил индивидуальный предприниматель Арабаджи Б. Ф. Якобы за 1 год до этого он выкупил участок в компании НЛМК меньше чем за тридцать тысяч рублей, а затем продал его российскому подразделению «Нестле», но уже за шестьдесят два миллиона рублей.

Швейцарская компания при этом обратилась к региональным властям с просьбой вынести с территории инфраструктуру бывшего собственника за счет средств корпорации развития Калужской области — канализационную сеть и модульные здания.

Сейчас в рамках расследования следователями была запрошена у «Нестле Россия» информация о лицах, которые осуществляли подготовку, заключение и исполнение сделки о купле-продаже земельного участка с ИП Арабаджи Б.Ф.

По данным Управления Росреестра Калужской области, за оформление сделки отвечал один из менеджеров «Нестле» по работе с органами государственной власти. Но, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федерации, он от дачи показаний отказался.

Компания «Нестле Россия» также отказалась комментировать ситуацию.

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