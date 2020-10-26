Топ-менеджеры «Нестле Россия» могут быть причастны к краже земли НЛМК

Согласно материалам уголовного дела, продавцом украденного участка выступил индивидуальный предприниматель Арабаджи Б. Ф. Якобы за 1 год до этого он выкупил участок в компании НЛМК меньше чем за тридцать тысяч рублей, а затем продал его российскому подразделению «Нестле», но уже за шестьдесят два миллиона рублей.