В Екатеринбурге отменили спортивные мероприятия

В Екатеринбурге отменили спортивные мероприятия

Сегодня, 15:03ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге в учреждениях, подчиняющихся муниципальному управлению по физкультуре и спорту, отменили проведение спортивных мероприятий и перевели их на дистант, пишет E1.

В документе за подписью начальника управления Людмилы Фатиной сказано, что ограничения вводятся с 26 октября по 5 ноября, в соответствии с письмом от вице-губренатора Свердловской области.

Учреждениям необходимо организовать работу по реализации программ спортивной и предспортивной подготовки, реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий, указано в тексте рапоряжения.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может продлить «коронавирусные» ограничения, принятые им две недели назад.

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