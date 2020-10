В Екатеринбурге отменили спортивные мероприятия

В Екатеринбурге в учреждениях, подчиняющихся муниципальному управлению по физкультуре и спорту, отменили проведение спортивных мероприятий и перевели их на дистант, пишет E1.

В документе за подписью начальника управления Людмилы Фатиной сказано, что ограничения вводятся с 26 октября по 5 ноября, в соответствии с письмом от вице-губренатора Свердловской области. Учреждениям необходимо организовать работу по реализации программ спортивной и предспортивной подготовки, реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий, указано в тексте рапоряжения. Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может продлить «коронавирусные» ограничения, принятые им две недели назад. Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели

