В Екатеринбурге отменили спортивные мероприятия

В документе за подписью начальника управления Людмилы Фатиной сказано, что ограничения вводятся с 26 октября по 5 ноября, в соответствии с письмом от вице-губренатора Свердловской области.
Учреждениям необходимо организовать работу по реализации программ спортивной и предспортивной подготовки, реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий, указано в тексте рапоряжения.
Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может продлить «коронавирусные» ограничения, принятые им две недели назад.