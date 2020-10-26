В Екатеринбурге смягчили приговор 21-летнему педофилу

Первое нападение Комаров совершил в поселке Совхозный в апреле 2019 года. Он следовал за 13-летней девочкой из супермаркета до самого подъезда, там он напал на нее сзади. Согласно материалам уголовного дела, он закрыл девочке рот рукой и стал трогать ее ниже пояса. Тогда поймать педофила не удалось.