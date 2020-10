В Свердловской области школьникам продлили каникулы

Вице-губернатор Павел Креков сказал, что не исключает возможность продления школьных каникул, об этом он заявил на закрытом совещании свердловских медиков.

С 26 октября школьники находятся на каникулах, но до сих пор непонятно, когда они закончатся. Креков подчеркнул, что не смотря на работу врачей, эпидемиологическая ситуация лучше не становится. Нагрузка на медиков выросла количественно и качественно. Он говорит, что социальные связи нужно разорвать примерно на две недели, однако не исключил, что каникулы будут продлены. По информации Роспотребнадзора, заболеваемость смещается в сторону молодежи и детей. На сколько дней могут продлить каникулы, пока неизвестно. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что после каникул школьников ждет дистанционное образование. В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения

