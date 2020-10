Встречаем осень: как подготовиться к простудному сезону быстро и без особых забот

Лето пролетело незаметно для большинства тагильчан. В сезон дождей и простуд в ход идут многочисленные противовирусные, жаропонижающие и общеукрепляющие средства. Самое время для проверки имеющихся медикаментов в домашней аптечке.

Когда приступить к подготовке? Большинство идет за покупками только во время очередной простуды или, когда заканчивается привычное лекарство. Особо предусмотрительные закупают все необходимое для осеннего сезона еще с августа. На сбор заказов со всей семьи можно заложить неделю, а, чтобы не оказаться перед лицом простуды безоружными, лучше начинать формировать список уже сейчас. Сэкономить время поможет сервис Apteka.ru. Доставка у Apteka.ru в большинстве случаев осуществляется на следующий день после заказа, редко - в течение трех дней. Что покупать? Спросите у родителей, что им требуется из сезонных лекарств и в каком количестве. Помним о детях: малышам пригодится крем для лица от морозов, а дети постарше регулярно приходят с насморком из школы или детского сада. Не стоит забывать и о себе — жаропонижающее, витамины, защитный крем для рук и гигиеническая помада. Итак, наш список уже выглядит примерно так: Курсовые препараты для родителей

Жаропонижающее

Аэрозоли для горла

Сосательные пастилки или леденцы для облегчения боли в горле

Средство для промывания носа

Капли от насморка

Средства от кашля

Препараты для ингаляций (если практикуете дома ингалятор)

Ушные капли для малышей

Согревающие мази или горчичники

Витамины

Фиточаи согревающие и укрепляющие

Носовые платки или бумажные салфетки (в большом количестве)

Средства для дезинфекции рук

Косметические средства: гигиеническая помада, крем для лиц и рук и т.п. Мазь от растяжений и ушибов также рекомендуем добавить в этот список, ведь впереди гололед, а это значит, что не исключены различные травмы. В нашем списке отсутствуют антибиотики, так как принимать и закупать их стоит только по назначению врача. Как заказать? Воспользуйтесь удобным сервисом для заказа лекарств с большим ассортиментом, быстрой доставкой и удобным сайтом – Apteka.ru, это поможет сэкономить время. Сделать заказ на Apteka.ru легко: нужно только пройти регистрацию, указав свой номер телефона. После этого посредством строки поиска добавить нужные товары. Подробная инструкция по оформлению заказа описана в специальном разделе на сайте. Если вы всё-таки сомневаетесь в правильности действий, то всегда можно уточнить информацию у оператора горячей линии по телефону 8 (800) 500-50-31. Будьте здоровы!

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter