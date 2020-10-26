Встречаем осень: как подготовиться к простудному сезону быстро и без особых забот

Спросите у родителей, что им требуется из сезонных лекарств и в каком количестве. Помним о детях: малышам пригодится крем для лица от морозов, а дети постарше регулярно приходят с насморком из школы или детского сада. Не стоит забывать и о себе — жаропонижающее, витамины, защитный крем для рук и гигиеническая помада.