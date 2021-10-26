Лучшая концепция реконструкции набережной Исети выбрана в Екатеринбурге

Лучшая концепция реконструкции набережной Исети выбрана в Екатеринбурге
Лучшая концепция реконструкции набережной Исети выбрана в Екатеринбурге
Сегодня, 17:07ОбществоФото: проектная документация
Итоги голосования по выбору лучшей концепции реконструкции набережной у реки Исеть подведены в Екатеринбурге. Однако пока победитель не определен. Он будет объявлен 5 ноября.

При этом обязательно будет учтено мнение горожан. В финале конкурса оказались пять архитектурных бюро.

Голосование среди жителей Екатеринбурга проходило с 12 по 22 октября. Больше всего голосов досталось концепции Открытого консорциума, рассказал заместитель главного архитектора Екатеринбурга Алексей Молоков, пишет 66.RU.

Он отметил, что в ходе голосования чаще всего вопросы жители города задавали по колесу обозрения, пешеходному мосту через реку и под Макаровским мостом.

Фото:проектная документация

Планируется, что 27 октября пройдет заседание жюри, где будет определен победитель конкурса. Он получит один миллион рублей, а остальные участники по 250 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
набережнаяреконструкцияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы