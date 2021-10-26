Лучшая концепция реконструкции набережной Исети выбрана в Екатеринбурге

Итоги голосования по выбору лучшей концепции реконструкции набережной у реки Исеть подведены в Екатеринбурге. Однако пока победитель не определен. Он будет объявлен 5 ноября.

При этом обязательно будет учтено мнение горожан. В финале конкурса оказались пять архитектурных бюро. Голосование среди жителей Екатеринбурга проходило с 12 по 22 октября. Больше всего голосов досталось концепции Открытого консорциума, рассказал заместитель главного архитектора Екатеринбурга Алексей Молоков, пишет 66.RU. Он отметил, что в ходе голосования чаще всего вопросы жители города задавали по колесу обозрения, пешеходному мосту через реку и под Макаровским мостом. Фото: проектная документация Планируется, что 27 октября пройдет заседание жюри, где будет определен победитель конкурса. Он получит один миллион рублей, а остальные участники по 250 тысяч рублей.

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