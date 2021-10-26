Минеева высказалась о решении правительства поддержать малый бизнес

Российское правительство разработало проект постановления о выплате единовременного гранта малому бизнесу и социальным НКО, которые пострадали от коронавирусной инфекции. На эти нужды выделят около 38,5 млрд рублей. Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева поддержала данное решение.

Она отметила, что выпадающая часть выручки является одной из главных проблем бизнеса в период пандемии. Многие отрасли еще в 2020 году столкнулись с серьезными падениями. К примеру, в гостиничном бизнесе прибыль равнялась нулю. Данные гранты дают возможность поддержать около трех миллионов граждан, большинство из которых заняты в сервисных отраслях. Об этом информирует kommersant.ru. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой мере поддержки малого бизнеса на совещании со своими заместителями. Он отметил, что данное постановление уже подготовлено. Предполагается выделение единовременной выплаты в виде гранта, который могут получить средние или малые предприятия и ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших областей в период пандемии. Размер гранта будет рассчитываться в зависимости от одного МРОТ на каждого занятого. Он также сказал, что размер выплаты будет равен одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Мишустин считает, что данная мера поможет «частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки». Он считает, что такая поддержка в первую очередь коснется предприятий в сфере гостиничного бизнеса, спорта, общепита, бытовых услуг, дополнительного образования, досуга и культуры. Предприятия дистанционно могут подавать заявки на гранты с 1 ноября в течение полутора месяцев. Сотрудники федеральной налоговой службы будут их рассматривать, а первые выплаты начнут поступать уже с 15 ноября. Недавно президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране в связи с распространением коронавируса. При этом зарплата сотрудников будет полностью сохраняться. Если необходимо, региональные власти могут продлить данный режим. Помимо этого, правительство объявило о мерах поддержки бизнеса. Организации получат единовременный грант и получат возможность оформить кредит под 3% годовых с рассрочкой. Потери бизнеса от нерабочих дней оцениваются в 4 миллиарда рублей за день.

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