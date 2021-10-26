На отсутствие воды и отопления пожаловались жители уральского поселка

По словам местной жительницы Олеси Котовой, в их поселке уже около месяца начались проблемы с водой и отоплением. Женщина уточнила, что администрация населенного пункта даже не поставляет людям питьевую воду. Кроме того, жители поселка сетуют, что в таких условиях им с трудом удается приготовить пищу.