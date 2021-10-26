На отсутствие воды и отопления пожаловались жители уральского поселка

По словам местной жительницы Олеси Котовой, в их поселке уже около месяца начались проблемы с водой и отоплением. Женщина уточнила, что администрация населенного пункта даже не поставляет людям питьевую воду. Кроме того, жители поселка сетуют, что в таких условиях им с трудом удается приготовить пищу.
На третьих этажах вода тупо отсутствует. Иногда воду включают, но ненадолго, из-за этого котельная встает и не отапливает. Сырость и плесень. Вчера утром не смогла ни помыться, ни постирать. Из-за маленького напора воды стиральная машинка блокируется и не отжимает. Скоро из-за этого еще и водонагреватели полетятсообщила женщина Znak.
Работники прокуратуры Свердловской области заявили, что в ближайшее время будет проведена проверка подачи воды в Вересковый. Служба не стала отрицать, что к ним регулярно начали поступать обращения из этого уральского поселка.