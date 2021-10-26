Новый локдаун и открытие «Тагильской лагуны». Итоги дня в Свердловской области

Переломы рук и ребер были диагностированы у младенца после родов в Краснотурьинске. Врачи заверяют, что виной этому стало генетическое заболевание, однако мама не согласна с этим и утверждает, что виноваты медики. Женщина родила третьего ребенка 13 октября, при этом она испытывала сильные боли и не могла контролировать действия врачей. Мальчика поместили в реанимацию, а затем отправили в детскую больницу, где малыша лечили от колик. 18 октября хирург подтвердил у младенца перелом ребер, а рентген показал, что у него сломаны руки.