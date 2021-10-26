Новый локдаун и открытие «Тагильской лагуны». Итоги дня в Свердловской области

Ввести «московский» локдаун в Свердловской области предложили в Роспотребнадзоре. В ведомстве считают, что необходимо приостановить работу ресторанов, фитнес-центров, торговых центров и других мест массового пребывания людей с 30 октября по 7 ноября. Письмо было направлено исполняющему обязанности главы региона Алексею Шмыкову. С 30 октября в Свердловской области вводятся QR-коды для посещения торговых центров и фитнес-клубов.
Переломы рук и ребер были диагностированы у младенца после родов в Краснотурьинске. Врачи заверяют, что виной этому стало генетическое заболевание, однако мама не согласна с этим и утверждает, что виноваты медики. Женщина родила третьего ребенка 13 октября, при этом она испытывала сильные боли и не могла контролировать действия врачей. Мальчика поместили в реанимацию, а затем отправили в детскую больницу, где малыша лечили от колик. 18 октября хирург подтвердил у младенца перелом ребер, а рентген показал, что у него сломаны руки.
Состоялось торжественное открытие «Тагильской лагуны-2» за ГДДЮТ. На мероприятие пришли сотни горожан с детьми, творческие коллективы дворца подготовили яркие выступления. Со словами благодарности за проделанную работу и возможность реализации проекта выступали глава города Владислав Пинаев, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор ГДДЮТ Оксана Михневич и другие. Реконструкция пустыря заняла 10 месяцев, на площади в 60 тысяч квадратных метров появились гранитная набережная, автогородок, бетонный скейт-парк, картодром и многое другое.
О признаках COVID-19 у детей рассказали свердловские врачи. Они отметили, что при инфицировании не всегда поднимается высокая температура, подозрение могут вызвать насморк, одышка, боли в животе или голове, кашель, побледнение. Поэтому при любых признаках заболевания необходимо отказаться от посещения детского сада и школы.