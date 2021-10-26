Обвиняемый в смерти рабочего инженер шахты тагильского ВГОКа предстанет перед судом

Мужчина обвиняется по статье о нарушении правил безопасности. Версия следствия гласит, что по его вине погиб 25-летний ученик бурильщика, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Данные следствия гласят, что главный инженер не обеспечил безопасность работ, а также не контролировал исполнение всех правил, норм и инструкций по промышленной безопасности. При отсутствии освещения он не приостановил работы и не организовал проведение мероприятий для производства деятельности на высоте.