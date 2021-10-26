Обвиняемый в смерти рабочего инженер шахты тагильского ВГОКа предстанет перед судом

Обвиняемый в смерти рабочего инженер шахты тагильского ВГОКа предстанет перед судом
Обвиняемый в смерти рабочего инженер шахты тагильского ВГОКа предстанет перед судом
Сегодня, 22:30ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Уголовное дело в отношении главного инженера шахты «Южная» Высокогорского горно-обогатительного комбината начнет рассматривать Кушвинский городской суд.

Мужчина обвиняется по статье о нарушении правил безопасности. Версия следствия гласит, что по его вине погиб 25-летний ученик бурильщика, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Данные следствия гласят, что главный инженер не обеспечил безопасность работ, а также не контролировал исполнение всех правил, норм и инструкций по промышленной безопасности. При отсутствии освещения он не приостановил работы и не организовал проведение мероприятий для производства деятельности на высоте.

Прокуратура Кушвы утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Кушвинский городской суд.

Инцидент произошел 6 ноября 2020 года. В тот день ученик бурильщика работал на горизонте –240 метров. В процессе деятельности он упал на вагон электровоза, получил открытую черепно-мозговую травму, которая и повлекла за собой смерть мужчины.

Фото:пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Напомним, 18 октября в Екатеринбурге 20-летний рабочий разбился насмерть, упав в шахту лифта на строительной площадке. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности во время строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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