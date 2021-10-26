Ранивший из карабина девочку в Екатеринбурге Сергей Болков частично признал свою вину

Суд над Сергеем Болковым, который устроил пьяную стрельбу с балкона своего дома, начался в Екатеринбурге. Он частично признал свою вину.

Сергею Болкову предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Самые серьезные из них, за которые ему грозит пожизненное лишение свободы, это покушение на убийство и угроза убийством. До того как начать стрельбу, он взял в заложники своего соседа и угрожал ему оружием. На суде выступил гособвинитель, показания дали бойцы СОБРа, которые штурмовали квартиру. По их словам, Болков выстрелил в них четыре раза, но пули попали в щиты. Мы предложили Болкову сдаться, прекратить противоправные действия. А он в ответ сказал «Валите меня!», цитирует показания «КП-Екатеринбург». Сам Болков заявил, что почти не помнит событий, произошедших 30 мая, так как был сильно пьян. Он частично признал свою вину. Вину в покушении на пять лиц признаю частично, я же их не видел! рассказал подсудимый. Напомним, врачам удалось спасти девятилетнюю девочку, которую ранил Болков, ей пришлось вырезать часть пищевода. Сейчас третьеклассница учится заново ходить, у нее хромает нога. Девочка находится на домашнем обучении. Мама раненой стрелком Болковым в Екатеринбурге девочки рассказала о ее самочувствии

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter