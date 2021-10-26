Родственники умершей от рака тагильчанки обвиняют врачей в халатном отношении

В сентябре этого года 32-летняя тагильчанка Светлана Федосова скончалась от рака шейки матки в последней стадии. Родные девушки обвиняют в ее смерти врачей, которые, по их мнению, не диагностировали болезнь во время.

Как рассказали TagilCity.ru близкие умершей девушки, впервые Светлана обратилась в женскую консультацию на Вагонке в ноябре 2017 года. В ходе проведенного обследования ей был поставлен диагноз — воспаление шейки матки. В феврале 2018 года девушка вновь пришла в поликлинику с жалобами. В этот раз диагноз был — острый хронический вагинит. Через 10 месяцев гинеколог Алена Веретенникова ставит Светлане еще один диагноз — нарушение менструального цикла. Каждый раз девушке назначали лечение, но оно помогало лишь на время. В апреле 2021 года Светлана обратилась в ЖК с жалобами на острую боль внизу живота и кровянистые выделения. После обследования был поставлен диагноз — кольпит, и назначено соответствующее лечение. Однако облегчения оно не принесло, боли в животе усилились, также ухудшилось общее состояние. В июне она вновь приходит в женскую консультацию. Врач продержала девушку на больничном и выписала на работу. В августе Светлана вновь идет в поликлинику. Акушер Дина Маякова назначила ей лечение с диагнозом — кольпит, однако улучшения не наступало. При повторном приеме акушер Алена Панкратова назначила ей общий анализ крови. По его результатам гемоглобин снизился до 76 единиц. Панкратова тревоги не забила, а кровотечение усиливалось, боли становились постоянными. Выходя из кабинета врача, Светлана почти потеряла сознание. В таком состоянии ее заметила сестра-хозяйка и отвела к заведующей женской консультации Евгении Михайлиди. Та провела УЗИ-диагностику малого таза, в ходе которого ничего не обнаружила. Больничный лист Светлане продлили,рассказали родные умершей девушки. По их словам, после очередного приема у Панкратовой Светлану выписали с больничного, но в этот же день ее состояние ухудшилось. Девушку госпитализировали в Демидовскую больницу. При поступлении врач-гинеколог в приемном покое диагностировала рак шейки матки. Гемоглобин у Светланы упал до 41. В отделении урологии ее обследовали на МРТ, в ходе которого был поставлен диагноз — злокачественное новообразование задней стенки матки, увеличение матки до размеров 12-ти недель беременности. Выписка Светланы Федосовой из онкодиспансера 2 сентября Светлану выписали из отделения урологии на дальнейшее амбулаторное лечение. Онколог-гинеколог в женской консультации на Вагонке Александра Бушмакова в день приема сразу связалась с онкодиспансером, где девушке назначили дату консультации. Приехав туда и пройдя необходимое обследование, врачи поставили диагноз — злокачественное новообразование 4 стадии с многочисленными метастазами. Врачи онкодиспансера предупредили сразу, что случай упущен и ничего сделать нельзя. Дали направление в паллиативное отделение. 11 сентября Светлана скончалась. У нее остался 15-летний сын, рассказали родные Светланы. На сегодняшний день родственники Светланы написали жалобу на действие врачей в областной Минздрав. По их словам, там в свою очередь перенаправили ее в ФСС, а после в страховую компанию, которая сейчас проводит проверку. Теперь родные умершей Светланы Федосовой ждут результатов этой проверки.

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