СК подключился к войне главврача скандальной больницы в Первоуральске с Минздравом

На наличие нарушений при обеспечении пациентов кислородом и выделении финансирования для медоборудования следственное управление СК России по Свердловской области проверит больницу № 1 в Первоуральске.

Данную информацию можно увидеть в письме ведомства. Ранее главврач больницы Виктор Долгушин год конфликтовал с Минздаром. Он настаивал, что больнице нужно новое оборудование, пишет Ура.ру. Во время проверки будут присутствовать представители Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области. Также к больнице обратились с запросом подготовить данные о койках для пациентов с COVID-19, обеспеченности коек кислородом, справку об имеющемся оборудовании и ежемесячной потребности в кислороде в текущем году. Напомним, проверки в больнице в Первоуральске начались после смерти одного из пациентов. Очевидец сделал съемку в отделении лечебницы в тот момент, когда его сосед по палате начал задыхаться. На кадрах видно, что мужчина длительное время зовет на помощь врачей, но в коридоре больницы нет даже дежурной медсестры. Главврача скандальной больницы в Первоуральске уволили после конфликта с Минздравом

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