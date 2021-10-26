Татьяна Минеева: Запрет на работу ночью может увести бизнес в “подполье”

Полный запрет на ночную деятельность для заведений общепита и развлекательных площадок несет риск перехода части индустрии в "подполье". Такого мнения придерживается уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

Как сообщает tass.ru, ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 20 октября поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий. Эта работа должна быть проведена совместно с Роспотребнадзором. В соответствующем поручении также указывается необходимость введения запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. "При полном запрете ночной работы есть риск перехода части индустрии в "подполье". Пострадает прежде всего сектор развлекательных мероприятий, поскольку концерты, вечеринки, свадьбы часто идут допоздна. Меньше всего убытков ожидается в секторе деловой событийной индустрии, так как все мероприятия там дневные", - заявила бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. Она отметила, что компромиссом могло бы стать проведение всех мероприятий в формате COVID-free. Так считают в бизнес-сообществе. "И здесь в первую очередь необходимо четкое взаимодействие с Роспотребнадзором", - заключила она. Напомним: власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг. Ученики начальной и средней школы уйдут на каникулы. Отмечается, что в отличие от нерабочих дней в июне на этот раз в Москве будут закрыты рестораны и кафе (летом они не могли работать только в ночное время), подавляющее большинство магазинов, кроме продуктовых, торгующих товарами первой необходимости, и аптек, организации сферы услуг. Также работу приостановят многофункциональные центры и здания органов власти. Аналогичное решение приняли в Московской области. С 28 октября в столичном регионе QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, - они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%. Ранее QR-коды вводились в Москве с 28 июня для посещения в первую очередь кафе и ресторанов, а также концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, если их организаторы создали ковид-фри-зоны. Тогда система проработала только три недели и с 19 июля стала рекомендательной.

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