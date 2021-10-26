В РЭО обозначили более 30 основных профессий в сфере обращения с отходами

В РЭО обозначили более 30 основных профессий в сфере обращения с отходами
В РЭО обозначили более 30 основных профессий в сфере обращения с отходами
Сегодня, 17:48ОбществоФото: reo.ru
Недавно состоялось совещание, в котором приняли участие представители Российского экологического оператора, ведущих российских вузов и компаний, работающих в сфере обращения с мусором.

На нем был составлен список наиболее важных для данной отрасли профессий, который позже станет основой для разработки профессиональных стандартов.

В перечень вошли наиболее актуальные для отрасли профессии, как рабочие, так и руководящие. Прежде всего в него включили профессии, связанные с сортировкой и утилизацией мусора, а также логистические. Кроме этого в пул востребованных вошли такие должности, как эколог полигона ТКО, заготовитель ВМР, техник-аналитик и другие, пишет 360tv.ru.

Глава межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбина Дударева заметила, что на рынке труда имеется серьезная нехватка подготовленных для сферы обращения с отходами профессионалов.

«Ранее РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Туда вошли 15 вузов, отраслевых компаний и представителей бизнеса: от МГУ и «Плехановки» до «ЭкоЛайна» и «РУСАЛа», — сообщил руководитель РЭО Денис Буцаев.

По его словам, ключевой задачей консорциума является подготовка профстандартов для обучения специалистов в сфере обращения с ТКО. Речь идет об обучении новых специалистов и повышении квалификации уже работающих.

Сформированный по итогам совещания список направят в Минтруда на согласование и доработку. После того как в министерстве его окончательно утвердят, он ляжет в основу учебной программы для вузов и других учебных заведений, в том числе занимающихся повышением квалификации. Это позволит наполнить данную отрасль действительно высококвалифицированными профессионалами, а не «случайными» людьми.

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