В РЭО обозначили более 30 основных профессий в сфере обращения с отходами

В перечень вошли наиболее актуальные для отрасли профессии, как рабочие, так и руководящие. Прежде всего в него включили профессии, связанные с сортировкой и утилизацией мусора, а также логистические. Кроме этого в пул востребованных вошли такие должности, как эколог полигона ТКО, заготовитель ВМР, техник-аналитик и другие, пишет 360tv.ru.