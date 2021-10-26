Виды светодиодных ламп

Типы светодиодов

Классификация led-ламп предусматривает их разделение по типу светодиодов. Чаще всего в современных изделиях используют элементы, которые изготавливаются по технологии SMD. Их устройство предусматривает крепление диодов на плату с определенными интервалами. Каждый светодиод покрывается люминофором, помещается в отдельный корпус и напрямую соединяется с платой. Изделия маркируются буквами и числовым индексом, которые указывает на их размер. Например, диоды SMD3528 имеют габариты 3,5×2,8 мм.