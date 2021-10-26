Виды светодиодных ламп

Причина их популярности кроется в продолжительном сроке службы, экономии электроэнергии и способности выдерживать повышенные эксплуатационные нагрузки. Однако ассортимент led светильников настолько широк, что покупателям бывает сложно подобрать приемлемую модель. Чтобы не столкнуться с трудностями выбора светодиодов, перед покупкой стоит изучить их основные разновидности.
Все светильники можно разделить на три группы, которые определяют сферу применения изделий:
В отличие от лампочек накаливания, светодиодные лампы не имеют четких требований к конструкции и выпускаются в широком разнообразии конфигураций. Наиболее распространенными являются:
Классификация led-ламп предусматривает их разделение по типу светодиодов. Чаще всего в современных изделиях используют элементы, которые изготавливаются по технологии SMD. Их устройство предусматривает крепление диодов на плату с определенными интервалами. Каждый светодиод покрывается люминофором, помещается в отдельный корпус и напрямую соединяется с платой. Изделия маркируются буквами и числовым индексом, которые указывает на их размер. Например, диоды SMD3528 имеют габариты 3,5×2,8 мм.
Другой распространенный вариант — светодиоды COB, которые не имеют корпуса и размещаются плотно друг к другу, что обеспечивает мощный световой поток. Иногда в лампах применяются индикаторные светодиоды, однако они считаются устаревшими и встречаются редко.
При выборе лампы стоит всегда обращать внимание на ее цоколь, так как от его формы зависит совместимость светодиода и самого светильника. Производители предлагают пользователям устройств с цоколями следующих типов:
При выборе светодиодных ламп стоит учитывать, что они различаются не только по видам, но и по техническим характеристикам, поэтому при покупке важно опираться как на форму или тип цоколя, так и на мощность, световой поток, цветопередачу и другие параметры.
На правах рекламы. ЗАО «МПО Электромонтаж», ОГРН: 1037700089052