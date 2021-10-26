Виды светодиодных ламп

Виды светодиодных ламп
Виды светодиодных ламп
Вчера, 16:36ОбществоФото: pixabay.com
Светодиодные лампы пользуются повышенным спросом на рынке осветительного оборудования.

Причина их популярности кроется в продолжительном сроке службы, экономии электроэнергии и способности выдерживать повышенные эксплуатационные нагрузки. Однако ассортимент led светильников настолько широк, что покупателям бывает сложно подобрать приемлемую модель. Чтобы не столкнуться с трудностями выбора светодиодов, перед покупкой стоит изучить их основные разновидности.

Назначение

Все светильники можно разделить на три группы, которые определяют сферу применения изделий:

  • Для дома и офиса — имеют качественный световой поток с углом рассеивания от 20 до 360°. Могут использоваться для организации освещения или замены старых люминесцентных ламп.
  • Промышленные — отличаются более прочным корпусом, высоким уровнем защиты от влаги и пыли.
  • Уличные — влагозащищенные модели, предназначенные для подсветки домов, улиц, парковых зон.

Конструкция

В отличие от лампочек накаливания, светодиодные лампы не имеют четких требований к конструкции и выпускаются в широком разнообразии конфигураций. Наиболее распространенными являются:

  • Груша — имеют грушевидную форму и обычно применяются в люстрах.
  • Кукуруза — похожи на кукурузный початок с большим количеством светоизлучающих диодов, которые располагаются по периметру и дают освещение на 360 градусов.
  • Свеча — визуально напоминают горящую свечку и используются в ночниках, торшерах, настольных лампах. Иногда устанавливаются в люстры с нижней ориентацией патрона.
  • Спот — напоминают рефлекторы и обычно применятся в точечной подсветке для подвесных потолков.
  • Капсула — небольшие конструкции с штырьковым цоколем, устанавливаемые вместо люминесцентного освещения.
  • Линейные — изготавливаются в виде поликарбонатных трубок, внутрь которых помещают светодиоды.

Типы светодиодов

Классификация led-ламп предусматривает их разделение по типу светодиодов. Чаще всего в современных изделиях используют элементы, которые изготавливаются по технологии SMD. Их устройство предусматривает крепление диодов на плату с определенными интервалами. Каждый светодиод покрывается люминофором, помещается в отдельный корпус и напрямую соединяется с платой. Изделия маркируются буквами и числовым индексом, которые указывает на их размер. Например, диоды SMD3528 имеют габариты 3,5×2,8 мм.

Другой распространенный вариант — светодиоды COB, которые не имеют корпуса и размещаются плотно друг к другу, что обеспечивает мощный световой поток. Иногда в лампах применяются индикаторные светодиоды, однако они считаются устаревшими и встречаются редко.

Цоколь

При выборе лампы стоит всегда обращать внимание на ее цоколь, так как от его формы зависит совместимость светодиода и самого светильника. Производители предлагают пользователям устройств с цоколями следующих типов:

  • Е — резьбовой, предназначенный для замены классической лампочки накаливания. Поставляется с маркировкой Е14, Е27 или Е40, которая указывает на диаметр резьбы.
  • Т — рассчитаны на установку вместо люминесцентных ламп. Существует множество разных типоразмеров этих цоколей, но чаще других встречаются T5, Т8, Т10.
  • G — штырьковый, рассчитан на замену галогенных или трубчатых ламп. Наиболее распространенными являются марки G4, GU10 и GU3, где цифра показывает расстояние между штырьками.

При выборе светодиодных ламп стоит учитывать, что они различаются не только по видам, но и по техническим характеристикам, поэтому при покупке важно опираться как на форму или тип цоколя, так и на мощность, световой поток, цветопередачу и другие параметры.

На правах рекламы. ЗАО «МПО Электромонтаж», ОГРН: 1037700089052

лампа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы