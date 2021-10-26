Во время локдауна церкви и храмы Нижнего Тагила продолжат работать

Во время объявленного общероссийского локдауна с 30 октября по 7 ноября церкви и храмы Нижнего Тагила останутся открытыми для прихожан.

В церквях и храмах Нижнего Тагила соблюдаются рекомендации, которые были получены еще в прошлом году. Они не отменены и подлежат обязательному исполнению. Соблюдается разметка, проводится обработка, прихожанам постоянно напоминают о том, что необходимо думать как о своей безопасности, так и здоровье ближних, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии. Там отметили, что все массовые и праздничные мероприятия перенесены до окончания локдауна. Напомним, в Свердловской области, также как и по всей России, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены выходными. Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом по всей стране, указ подписал президент РФ Владимир Путин. После 7 ноября локдаун может быть продлен по усмотрению глав регионов. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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