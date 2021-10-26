Ввести «московский» локдаун в Свердловской области предложил Роспотребнадзор

Приостановить работу ресторанов, фитнес-центров, магазинов и других мест массового пребывания людей на период нерабочих дней в Свердловской области предложил региональный Роспотребнадзор и. о. губернатора Алексею Шмыкову.

Соответствующее письмо направила врио санврача по Свердловской области Ольга Диконская, пишет Znak. Так, предлагается закрыть кафе, рестораны, бары, столовые, буфеты, магазины, кроме аптек и продуктовых магазинов, парикмахерские, прачечные, химчистки, салоны красоты, бани, фитнес-клубы, театры, музеи, цирки и другие учреждения. Также на период с 30 октября по 7 ноября предложено объявить каникулы для школьников и дошкольников, приостановить оказание госуслуг в учреждениях, в том числе и МФЦ, за исключением государственной регистрации рождения и смерти, расторжения брака (если дата назначена на период нерабочих дней). Ранее управление Роспотребнадзора направляло данные письма в администрацию губернатора с требованием о введении жестких антиковидных мер в регионе. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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