Ввести «московский» локдаун в Свердловской области предложил Роспотребнадзор

Соответствующее письмо направила врио санврача по Свердловской области Ольга Диконская, пишет Znak.
Так, предлагается закрыть кафе, рестораны, бары, столовые, буфеты, магазины, кроме аптек и продуктовых магазинов, парикмахерские, прачечные, химчистки, салоны красоты, бани, фитнес-клубы, театры, музеи, цирки и другие учреждения.
Также на период с 30 октября по 7 ноября предложено объявить каникулы для школьников и дошкольников, приостановить оказание госуслуг в учреждениях, в том числе и МФЦ, за исключением государственной регистрации рождения и смерти, расторжения брака (если дата назначена на период нерабочих дней).
Ранее управление Роспотребнадзора направляло данные письма в администрацию губернатора с требованием о введении жестких антиковидных мер в регионе.