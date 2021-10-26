Ввести «московский» локдаун в Свердловской области предложил Роспотребнадзор

Ввести «московский» локдаун в Свердловской области предложил Роспотребнадзор
Ввести «московский» локдаун в Свердловской области предложил Роспотребнадзор
Сегодня, 08:43ОбществоФото: 1MI
Приостановить работу ресторанов, фитнес-центров, магазинов и других мест массового пребывания людей на период нерабочих дней в Свердловской области предложил региональный Роспотребнадзор и. о. губернатора Алексею Шмыкову.

Соответствующее письмо направила врио санврача по Свердловской области Ольга Диконская, пишет Znak.

Так, предлагается закрыть кафе, рестораны, бары, столовые, буфеты, магазины, кроме аптек и продуктовых магазинов, парикмахерские, прачечные, химчистки, салоны красоты, бани, фитнес-клубы, театры, музеи, цирки и другие учреждения.

Также на период с 30 октября по 7 ноября предложено объявить каникулы для школьников и дошкольников, приостановить оказание госуслуг в учреждениях, в том числе и МФЦ, за исключением государственной регистрации рождения и смерти, расторжения брака (если дата назначена на период нерабочих дней).

Ранее управление Роспотребнадзора направляло данные письма в администрацию губернатора с требованием о введении жестких антиковидных мер в регионе.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьзаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы