Журналисты вспомнили смерти, которые случались на площадках в истории кинематографа

На съемках фильма «Ржавчина» актер Алек Болдуин по неосторожности убил оператора и ранил режиссера картины. Полиция расследует происшествие. Увы, случаи гибели на съемочных площадках — не такие редкие случаи, как может показаться.

Издание 360tv.ru рассказало о самых громких смертях в истории кинематографа. Во время одной из сцен фильма «Ржавчина» главному герою Алека Болдуина нужно было выстрелить. На площадке использовали холостые патроны, но выстрел оказался травматичным. Осколки пули попали в Галину Хатчинс, оператора в возрасте 42 лет, и режиссера Джоэла Соузу. Женщина скончалась, Соуза в критическом состоянии. Фильм «Лучший стрелок» о летчиках США 1986 года изобилует сценами с самолетами. В одной из них погиб каскадер Арта Шолль. В ходе сложного трюка он не справился с управлением и вместе с самолетом упал в океан. Не удалось найти ни его тело, ни обломки самолета. На съемках «Темного рыцаря» погиб техник спецэффектов Конвей Уиклифф: его автомобиль врезался в дерево. При работе над картиной «Сумеречная зона» произошла, пожалуй, самая ужасная трагедия в истории кинематографа. Погибли актер Вик Морроу и двое детей 6 и 7 лет. Они оказались на пути потерявшего управление вертолета. Морроу и одного ребенка машина обезглавила лопастями, второго мальчика придавило. На съемках «Ворона» погиб Брэндон Ли, сын Брюса Ли. В него должны были стрелять, но съемочная группа не заметила заглушку в стволе пистолета. Она с мощностью пули вылетела при выстреле холостым патроном в живот актеру. Ли скончался в больнице спустя 12 часов после происшествия.

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