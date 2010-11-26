26 ноября сильный снег и метели обрушатся на Свердловскую область
Второй день в западных, южных и центральных районах Свердловской области 26 ноября ожидаются сильный снегопад и метели. На юге области синоптики прогнозируют гололедные явления.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями возможныповреждения воздушных линий связи, электропередач, затруднения в работеавтотранспорта.В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций,снижения рискаих возникновения и смягчения возможных последствий на период снегопада вмуниципальных образованиях организовано круглосуточное дежурствоаварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимым материалом итехникой, в готовности находятся все оперативные и спасательные службы.
Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендуетограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, ограничитьвыезд личного автотранспорта, соблюдать правила дорожного движения ибыть предельно внимательными и осторожными в период гололеда.
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