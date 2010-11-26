26 ноября сильный снег и метели обрушатся на Свердловскую область

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями возможныповреждения воздушных линий связи, электропередач, затруднения в работеавтотранспорта.В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций,снижения рискаих возникновения и смягчения возможных последствий на период снегопада вмуниципальных образованиях организовано круглосуточное дежурствоаварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимым материалом итехникой, в готовности находятся все оперативные и спасательные службы.