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26 ноября сильный снег и метели обрушатся на Свердловскую область
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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26 ноября сильный снег и метели обрушатся на Свердловскую область

26 ноября 2010, 07:31Общество
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