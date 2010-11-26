Дороги Нижнего Тагила очищают от снега, заметая машины

По свидетельству очевидцев, автомобили, стоящие на обочине,снегоуборочные машины заметают снегом либо объезжают, и дорога остаетсянечищеной.

В Екатеринбурге администрация города заранее предупредила жителей, чтобыони не оставляли машины на обочинах дорог в связи с уборкой снега. Сличной просьбой к екатеринбуржцам обратился даже губернатор Мишарин.В Нижнем Тагиле о предстоящей уборке снега предупредилгорожанпредседатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин черезрадио «Маяк Нижний Тагил».