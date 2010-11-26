Дороги Нижнего Тагила очищают от снега, заметая машины
26 ноября 2010, 10:19Общество
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Второй день в Нижнем Тагиле идет снегопад. Ликвидируют его последствия 20 единиц техники, причем работают они в темное время суток.
По свидетельству очевидцев, автомобили, стоящие на обочине,снегоуборочные машины заметают снегом либо объезжают, и дорога остаетсянечищеной.
В Екатеринбурге администрация города заранее предупредила жителей, чтобыони не оставляли машины на обочинах дорог в связи с уборкой снега. Сличной просьбой к екатеринбуржцам обратился даже губернатор Мишарин.В Нижнем Тагиле о предстоящей уборке снега предупредилгорожанпредседатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин черезрадио «Маяк Нижний Тагил».
Снегопад в Нижнем Тагиле не прекращается. Автовладельцы, будьтевнимательнее и не оставляйте машины на обочинах дорог.
Новость сообщила Настя Медведева в рамках конкурса «Расскажи всем».
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