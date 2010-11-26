Евраз приобрёл кран-манипулятор за 4,5 миллиона рублей
26 ноября 2010, 19:01ОбществоАнка
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Новый агрегат будет применяться для ремонта оборудования электросетевых комплексов Нижнетагильского металлургического, Высокогорского и Качканарского горно-обогатительных комбинатов.
По словам главного энергетика ВГОКа Эдуарда Танкачеева, новый кран-манипулятор заменяет сразу несколько машин: кран, грузовой автомобиль, автовышку и ямобур. Машина отвечает всем требованиям эксплуатации в условиях уральского региона, отмечают в департаменте по связям со СМИ Евраза. Сейчас новый кран-манипулятор задействован в цехе сетей и подстанций ВГОКа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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