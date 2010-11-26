Евраз приобрёл кран-манипулятор за 4,5 миллиона рублей

По словам главного энергетика ВГОКа Эдуарда Танкачеева, новый кран-манипулятор заменяет сразу несколько машин: кран, грузовой автомобиль, автовышку и ямобур. Машина отвечает всем требованиям эксплуатации в условиях уральского региона, отмечают в департаменте по связям со СМИ Евраза. Сейчас новый кран-манипулятор задействован в цехе сетей и подстанций ВГОКа.