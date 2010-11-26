Минимальную цену на водку в 2011 году повысят до 98 рублей

Регулятор также предлагает установить минимальные цены на ликероводочную продукцию крепостью в 28 градусов в 71 рубль, крепостью 40 градусов - в 100 рублей, а 60 градусов - 149 рублей. Пол-литра алкоголя крепостью 94-95 градусов будет продаваться как минимум за 233 рубля за пол-литра.

В августе сообщалось, что минимальные цены на водку могут подняться сразу до 110-117 рублей, однако в Росалкогольрегулировании эту информацию опровергли. Первый приказ о минимальной цене на водку в современной России вступил в силу в январе 2010 года. Минимальные цены были придуманы для борьбы с контрафактной продукцией. В 2009 году сообщалось, что нелегальный алкоголь занимает до половины российского рынка водки.