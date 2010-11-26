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Минимальную цену на водку в 2011 году повысят до 98 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минимальную цену на водку в 2011 году повысят до 98 рублей

26 ноября 2010, 18:54ОбществоАнка
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