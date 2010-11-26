Мишарин провел неофициальную встречу с журналистами

Обновленная команда губернатора усиленно работает над его имиджем, ивстреча с журналистами в таком формате могла бы поспособствовать формированию положительного образа Мишарина.Напомним, что ранее глава региона провел еще одну неофициальную встречу– сблогерами.

Как сообщает «Накануне.ru», на встрече Мишарин отметил, что Екатеринбург– отнюдь не третий город в России, как принято считать, а уже давно -пятый, и это только если брать численность населения или, например,инвестиционную привлекательность.

«Вечерние Ведомости» пишут о том, что, по данным губернатора, динамикадоверия к нему как к главе области – положительная и растет непереставая с момента его приезда в должности главы региона. Если веритьАлександру Сергеевичу, одна из причин его успеха у населения –отсутствие сильных оппонентов. «Недовольные есть, а вот сильныхоппонентов – нет», - считает губернатор.

Мишарин полагает, что с 1991 года у нас так и не появилось новойидеологии, а без нее нельзя. Он удивлен тому, что этой идеологией нестановится православие и что православия в России «стесняются». Вопросыидеологии он напрямую связывает с патриотическим воспитанием. «Молодыелюди должны послужить в армии, иначе кем они вырастут? Нужен воинскийдух. Да, сложно в армии, а если война?»- цитирует «Накануне.ru»губернатора.