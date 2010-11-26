Назван самый скучный день XX века
26 ноября 2010, 13:45ОбществоОльга
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Программист из Кембриджа вычислил самую скучную дату XX века. Днем, в который практически ничего выдающегося не случилось, стало 11 апреля 1954 года.
В тот день, во-первых, в Бельгии состоялись всеобщие выборы, во-вторыхродился турецкий академик Абдулла Аталар, а в-третьих, умер ДжекСаффлботам - футболист не самого именитого британского клуба «ОлдхэмАтлетик». Вот, собственно, и все.
Как сообщает Утро.Ру, самый скучный день назвал программист изКембриджа, Уильям Танстолл-Педу, с помощью созданной им уникальнойпрограммы вычисления. Однако поиск скучнейшей даты не является главнойзадачей этой компьютерной программы. Истинное призвание проекта -оптимизация поиска в Интернете.
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