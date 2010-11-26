Назван самый скучный день XX века

В тот день, во-первых, в Бельгии состоялись всеобщие выборы, во-вторыхродился турецкий академик Абдулла Аталар, а в-третьих, умер ДжекСаффлботам - футболист не самого именитого британского клуба «ОлдхэмАтлетик». Вот, собственно, и все.