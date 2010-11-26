Не желая идти на уроки, подростки заминировали школу

Поскольку не было понятно, о какой именно школе идет речь, школ с номером 66 в области две – В Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле, сотрудники милиции выехали сразу по двум адресам. В учебных заведениях была проведена экстренная эвакуация, после чего, прибывшие взрывотехники, проверив все помещения школы, ни чего опасного не обнаружили.

Тем временем был установлен хозяин сим-карты, с которой звонил телефонный террорист. Им оказался 35-летний тагильчанин, который пояснил, что этой симкой пользуется его несовершеннолетняя дочь. В течение часа сотрудники милиции нашли владелицу злополучной sim-карты, и ее подружку, которой накануне, девушка дала попользоваться сотовым телефоном. Во время разговора с инспекторами ПДН, восьмиклассница рассказала, что она позвонила в милицию по просьбе приятеля, который заходил в гости. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД, девушка с недавнего времени состоит на учете в ПДН - мама практически не занимается воспитанием дочери, за что уже привлекалась к административной ответственности. Парень после долгих отговорок также дал признательные показания о своей причастности к телефонному звонку. Оба подростка объяснили свой поступок нежеланием в этот день учиться. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.