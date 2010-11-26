Новый свердловский омбудсмен: Отношения детей и педагогов в школе - острая проблема

«Мне однажды попала запись с одного классного часа. Если внимательнопослушать то, как говорят учителя с детьми, понимаешь, что зачастую состороны педагогов применяется психологическое насилие. Оно не всегдаявное, это скрытая угроза, но она есть. Иногда даже сами педагоги этогоне замечают», - приводит слова Морокова РИА «Новый Регион».