Новый свердловский омбудсмен: Отношения детей и педагогов в школе - острая проблема
Новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков считает, что взаимоотношения учеников и педагогов в школах – одна из острых проблем детей и подростов Свердловской области.
«Мне однажды попала запись с одного классного часа. Если внимательнопослушать то, как говорят учителя с детьми, понимаешь, что зачастую состороны педагогов применяется психологическое насилие. Оно не всегдаявное, это скрытая угроза, но она есть. Иногда даже сами педагоги этогоне замечают», - приводит слова Морокова РИА «Новый Регион».
О случаях изъятия детей у родителей, когда те не могут обеспечитьребенку достойных условий проживания, «ничего неправомерного нет»,уверен омбудсмен. Злоупотребления таким правом со стороны чиновниковисключено. «Этим занимаются комиссии по делам несовершеннолетних, ониукомплектованы профессионалами. И все решения принимаются только послевзвешенного анализа каждой конкретной ситуации».
Напомним, Игорь Мороков избрануполномоченным по правам ребенка в Свердловской области 25 ноября. У нового омбудсмена педагогическое образование и большой профессиональный опыт работы с детьми и молодежью.