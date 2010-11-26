Новый вагоностроительный завод планирует построить УВЗ

Об этом в ходе встречи с Послом Чешской Республики в РФ Петром Коларжемрассказал генеральный директор УВЗ Олег Сиенко. «Мы планируем строитьновый вагоностроительный завод, и в этом проекте будут задействованычешские компании», - сообщил Сиенко.

Сотрудничество между «Уралвагонзаводом» и Чешской Республикойразвивается более пяти лет. В четверг Уралвагонзавод с рабочим визитомпосетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики вРоссийской Федерации Петр Коларж, Генеральный консул ЧР Мирослав Рамеш идругие официальные лица и представители чешского бизнеса.

Программа пребывания включала в себя посещение производственной площадкии обсуждение с генеральным директором Олегом Сиенко и другимруководителями корпорации перспектив дальнейшего сотрудничества,сообщает пресс-служба УВЗ.