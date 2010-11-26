Новый вагоностроительный завод планирует построить УВЗ
«Уралвагонзавод» совместно с чешскими партнерами планирует начать новые совместные проекты, в том числе - строительство нового вагоностроительного завода.
Об этом в ходе встречи с Послом Чешской Республики в РФ Петром Коларжемрассказал генеральный директор УВЗ Олег Сиенко. «Мы планируем строитьновый вагоностроительный завод, и в этом проекте будут задействованычешские компании», - сообщил Сиенко.
Сотрудничество между «Уралвагонзаводом» и Чешской Республикойразвивается более пяти лет. В четверг Уралвагонзавод с рабочим визитомпосетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики вРоссийской Федерации Петр Коларж, Генеральный консул ЧР Мирослав Рамеш идругие официальные лица и представители чешского бизнеса.
Программа пребывания включала в себя посещение производственной площадкии обсуждение с генеральным директором Олегом Сиенко и другимруководителями корпорации перспектив дальнейшего сотрудничества,сообщает пресс-служба УВЗ.
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