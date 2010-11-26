Полуторагодовалый мальчик в Свердловской области случайно убил младшего брата

«По предварительным данным, старший брат, полуторагодовалый мальчик, ударил младшего металлической кружкой по голове. В результате младенец скончался на месте», - сообщает Интерфакс со ссылкой на следственное управление СКП РФ по Свердловской области.Инцидент произошел в четверг днем. По данным следствия, в момент происшествия 21-летняя мать мальчиков находилась с ними в одной комнате и играла в игру на сотовом телефоне.