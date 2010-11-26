Преподаватель вуза вживил себе в голову фотоаппарат

Мужчина решился на этот необычный шаг в рамках арт-проекта «Третий глаз» для музея современного искусства в Дохе — столице арабского эмирата Катар. Об этом сообщает Associated Press. Диаметр данного устройства — около 5 см, его толщина — около 2 см. Камера также будет оснащена радиопередатчиком. Прибор пробудет в голове художника в течение года и все это время будет делать снимки раз в минуту, отсылая их после этого на экран, установленный в музее в Дохе. По словам Билала, все это время он будет жить обычной жизнью.