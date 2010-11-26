Проект тагильчанина вошёл в шорт-лист международного конкурса промдизайна
26 ноября 2010, 19:11ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Международном конкурсе промышленного дизайна IIDA приняли участие около 4000 дизайнеров-профессионалов, студентов и дизайнеров-энтузиастов со всего мира.
Из них в шорт лист вошли 200. В том числе тагильчанин Иван Романов. 23-хлетний работник УВЗ относится как раз к числу дизайнеров-энтузиастов. Для конкурса он разработал проект ветро-солнечного генератора энергии. Бесшумный, мобильный и экологичный генератор представляет собой гибрид солнечной батареи и ветряной мельницы. Международный конкурс IIDA проводится для «объединения усилий для устойчивого развития жизни планеты через дизайн» - говорят организаторы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей