Проект тагильчанина вошёл в шорт-лист международного конкурса промдизайна

Из них в шорт лист вошли 200. В том числе тагильчанин Иван Романов. 23-хлетний работник УВЗ относится как раз к числу дизайнеров-энтузиастов. Для конкурса он разработал проект ветро-солнечного генератора энергии. Бесшумный, мобильный и экологичный генератор представляет собой гибрид солнечной батареи и ветряной мельницы. Международный конкурс IIDA проводится для «объединения усилий для устойчивого развития жизни планеты через дизайн» - говорят организаторы.