Самый популярный цвет в России – черный
26 ноября 2010, 17:56ОбществоАнка
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Самый популярный цвет в России – черный
Такие выводы содержатся в исследовании предпочтений водителей. Год назад черный цвет лидировал лишь в Москве. В других областях предпочитали серебристые машины. Теперь по количеству черных авто регионы даже обогнали столицу. Второе место по популярности сейчас занимает серебристый цвет. За ним идут синий, серый и красный.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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