Самый популярный цвет в России – черный

Такие выводы содержатся в исследовании предпочтений водителей. Год назад черный цвет лидировал лишь в Москве. В других областях предпочитали серебристые машины. Теперь по количеству черных авто регионы даже обогнали столицу. Второе место по популярности сейчас занимает серебристый цвет. За ним идут синий, серый и красный.