Сегодня отмечается Всемирный день информации

Россия в последние годы, следуя мировой тенденции, уделяет большое внимание построению информационного общества в стране. Основополагающим документом в этой сфере на ближайшие годы станет госпрограмма «Информационное общество» на период с 2011 по 2020 год, которая придет на смену программе «Электронная Россия». На новую госпрограмму, утвержденную в октябре этого года, планируется выделить 88 миллиардов рублей. «Повышение качества жизни должно выражаться в простых и доступных сервисах, которыми Россияне пользуются почти ежедневно: запись на прием к врачу через Интернет или оплата штрафов с мобильного телефона», - пишет ТАСС-УРАЛ.