Сумасшедший работал три недели врачом в больнице

В результате «врачебной» деятельности сумасшедшего никто из больных не пострадал. Как сообщают американские СМИ, 24-летний Дэниэл Стюарт в течение трех недель посещал клинику. Он представился другим сотрудникам стажером и помогал врачам из отделения неотложной помощи. Мужчина вызвал подозрение лишь тогда, когда врачи обнаружили у него отсутствие бейджа с указанием фамилии и должности, который должны носить все сотрудники отделения неотложной помощи.