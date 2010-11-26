Сумасшедший работал три недели врачом в больнице
26 ноября 2010, 18:20ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Страдающий психическим заболеванием американец три недели выдавал себя за сотрудника больницы, помогая медикам в лечении пациентов.
В результате «врачебной» деятельности сумасшедшего никто из больных не пострадал. Как сообщают американские СМИ, 24-летний Дэниэл Стюарт в течение трех недель посещал клинику. Он представился другим сотрудникам стажером и помогал врачам из отделения неотложной помощи. Мужчина вызвал подозрение лишь тогда, когда врачи обнаружили у него отсутствие бейджа с указанием фамилии и должности, который должны носить все сотрудники отделения неотложной помощи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей