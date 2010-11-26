Свердловские моногорода попадут под проверку Минрегионразвития

Как напоминает «Новый Регион», вначале эти программы было очень трудно защитить – с наибольшими сложностями в свое время столкнулся Каменск-Уральский. Как следует из официального сообщения Минрегионразвития, в первую очередь проверке подвергнется расходование федеральных средств, которые моногорода получили в 2010 году на диверсификацию своих экономик. Известно, что методику оценки эффективности «обкатали» на Тольятти – были отработаны вопросы мониторинга за исполнением мероприятий КИП, апробирована система контроля. В дальнейшем она будет применена ко всем остальным моногородам, получившим господдержку из средств федерального бюджета.