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Свердловские моногорода попадут под проверку Минрегионразвития
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские моногорода попадут под проверку Минрегионразвития

26 ноября 2010, 19:26ОбществоАнка
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