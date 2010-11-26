В Нижнем Тагиле появится новый спецприемник
26 ноября 2010, 19:21ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Состояние нынешнего спецприемника, который рассчитан на 100 человек, не позволяет содержать административно-задержаных – в здании, построенном еще в 1892 году отсутствует водопровод, пишет «Новый Регион».
Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник спецприемника при нижнетагильском УВД Султан Садисов, в первых числах января старое здание планируется снести, а на его месте будут возводить новый трехэтажный корпус. Закончить строительство планируют через год – к первому января 2012 года. Пока будет идти строительство, людей, нарушивших кодекс об административных правонарушениях, будут содержать в следственном изоляторе. В новом спецприемнике, который рассчитан на 150 человек, будет предусмотрено все необходимое для содержания арестантов, заявил Султан Садисов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей