В воскресенье отмечается День матери
Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле женщин поздравят с Днем матери.
На нем будут отмечены матери и семьи, которые воспитывают своих детейдостойными членами общества. Это 5 матерей, награжденных знаком отличияСвердловской области «Материнская доблесть», семьи, принявшие участие вгородской эстафете родительского подвига, а также семьи - участникиконкурсов «Семья года». Также будут награждены участники конкурса«Женщина года-2010» и областного фестиваля творчества, посвященного Днюматери, сообщает пресс-служба администрации.
День материотмечается в России с 1998 года в последнее ноябрьскоевоскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит КомитетуГосударственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи.Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине,закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главногочеловека - Матери.
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