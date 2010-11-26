В воскресенье отмечается День матери

На нем будут отмечены матери и семьи, которые воспитывают своих детейдостойными членами общества. Это 5 матерей, награжденных знаком отличияСвердловской области «Материнская доблесть», семьи, принявшие участие вгородской эстафете родительского подвига, а также семьи - участникиконкурсов «Семья года». Также будут награждены участники конкурса«Женщина года-2010» и областного фестиваля творчества, посвященного Днюматери, сообщает пресс-служба администрации.