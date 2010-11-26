Выставка «Тагил Франция. Россия» открылась сегодня в краеведческом музее
Проект экспозиции приурочен к году Франции в России и году России во Франции.
Напомним, изначально планировалась большая выставка «Демидовы-Шнайдеры», которая готовилась совместно музейщиками Нижнего Тагила с коллегами из французкого города Ле Крёзо. Но она пока не состоялась. Открывшаяся сегодня экспозиция также посвящена экономическим, политическим и культурным связям нашего города с Францией. На открытии выставки заместитель главы города по социальным вопросам Вячеслав Погудин выразил надежду, что проект «Демидовы-Шнайдеры» всё же будет воплощён.
А недавно приступивший к своим обязанностям новый генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер Филатофф заявил, что после окончания года Франции в России и России во Франции, связь между двумя странами не должна прерваться.Отметим, что международный проект «Тагил Франция. Россия» поготовлен при участии Свредлвского областного краеведческого музея, часть экспонатов – из частных коллекций.
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