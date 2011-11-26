IT – самая перспективная сфера для начала бизнеса в Нижнем Тагиле

Проекты эти реализовывались в производстве, торговле, услугах, общепите, строительстве, сельском хозяйстве, образовании. Из самых интересных: производство малых летательных аппаратов, технология производства проекционных экранов, детский досуговый центр. Каждый начинающий предприниматель, успешно защитивший свой бизнес-проект, получил грант на его реализацию.

Как рассказал нам начальник управления по экономике и ценовой политике администрации Нижнего Тагила Геннадий Мальцев, средний размер гранта составил 250 тысяч рублей. Реализация этих проектов позволит создать в городе 1000 новых рабочих мест. Многие начинающие предприниматели, получившие гранты, уже реализовали свои бизнес-идеи и сегодня они уже уверенно и эффективно работают.

Обучать начинающих предпринимателей в Нижнем Тагиле продолжат и в следующем году. А вот будут ли и дальше выдавать гранты на старт бизнеса – зависит от того, получит ли город на это средства из областного бюджета, отметил Геннадий Мальцев. При этом, по его словам, сегодня самая перспективная сфера для начала бизнеса в Нижнем Тагиле – это IT.

Желающим научиться вести свое дело нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства по адресу: Ленина,1. Телефон: 42-18-09.