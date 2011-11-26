В России прошло вручение «Премий Рунета»

Мы сейчас отмечаем большое событие, которым ознаменовался этот год: в третьем квартале российский Интернет вышел на первое место в Европе по числу пользователей отметил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев, выступая на открытии церемонии.

Лучшими проектами о государстве и обществе стали посвященный российской модернизации портал i-Russia.ru, сайт банка ВТБ и Российское агентство правовой и судебной информации. Вице-президент национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком» Алексей Нащекин получил спецпремию за развитие госуслуг в Интернете.

Интернет-издание «Частный корреспондент», проект гражданской журналистики «Ридус» и портал Now.ru, на котором можно в режиме онлайн смотреть фильмы и сериалы, отмечены, как лучшие проекты Интернета в сфере культуры и массовых коммуникаций. За оперативную публикацию официальных документов «Премию Рунета» получил сайт «Российской газеты».

Золотые статуэтки, украшенные большими буквами RU, за достижения в сфере науки и образования получили Mail.ru Group, «Живой словарь» на портале Грамота.ру и проект «Умная школа». На последнем ресурсе можно обсуждать образовательные законопроекты и вносить в них свои предложения. За самую большую коллекцию рецензий специального приза удостоился проект «Живая библиотека».

В специальной номинации «Спорт», учрежденной «Ростелекомом», золотую статуэтку получил интернет-ресурс Sportbox.ru. А в номинации «Экономика и бизнес» были отмечены деловой портал BFM.ru, портал 1С-Битрикс и интернет-ресурс Free-lance.ru.

Международную сеть доставки цветов AMF.ru и портал о здоровье и медицине «ВитаПортал» и сервис для путешественников Ozon.Travel стали победителями «Премии Рунета-2011» среди проектов о здоровье и отдыхе.

Победу в последней номинации «Технологии и инновации» завоевали популярное IT-сообщество HabraHabr, оператор мобильной связи «Вымпелком» и интернет-супермаркет программного обеспечения «Софткей».

Специальной премией удостоены соцсеть Одноклассники.ru и национальная телекоммуникационная компания «Ростелеком».

Кроме этого, оргкомитет конкурса в этом году учредил сразу 3 специальные номинации.

Первая из специальных номинаций – «Безопасный Рунет». Игорь Щеголев особо отметил, что вопросы регулирования Интернета с ростом аудитории приобрели особую актуальность. Особенно это связано с соблюдением авторских прав в Сети. Победителями в номинации «Безопасный Рунет» стали Фонд развития интернета и проект «Дети России онлайн» и компания Google Russia, которая отмечена за создание онлайн-справочника по детской безопасности в Сети.

Сервис юмористического видео «Карамба-ТВ» отмечен экспертами золотой статуэткой премии, как лучший стартап года. Лучшими стартапами года жюри признало также первый в мире социальный будильник Будист.ру, с помощью которого можно анонимно разбудить друга телефонным звонком через Интернет, и сайт о налогах Налогия.

«За вклад в развитие домена .РФ» награды удостоился сайт «Большого правительства», портал для детей и подростков Вектор-успеха.рф и портал для садоводов Суперсадовник.рф.