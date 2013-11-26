Какие темы рекомендуется устанавливать на андроид телефон?

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Какие темы устанавливать на андроид?

Теперь перейдем непосредственно к делу. Какие же темы лучше устанавливать на андроид телефоны? Да практически любые. Основной критерий, по которому судят такие приложения – это размер экрана. К сожалению, разработчики учитывают далеко не все экраны телефонов, и большинство размеров остаются просто незамеченными. Темы для андроид и без того явление достаточно редкое, поскольку в основном разрабатываются не темы, а простые обои, которых Вы найдете много, и Вам будет из чего выбрать. Но если речь идет о темах, то давайте затронем такой немаловажный аспект, как стиль темы.

Темы бывают подразделены на множество подтем, что касается непосредственно графического оформления:

Сейчас самыми популярными являются темы, оформленные в кибернетическом формате, содержащие в себе различные мотивы из фантастических фильмов.

Очень популярны темы природы, мультфильмов, кино, но таких тем существует не очень много.

Так что выбирая такую, не ошибитесь. Очень многие подобные программы распространяются за деньги, то есть их нужно покупать. Но на нашем сайте Вы найдете архив бесплатных тем, которые точно подойдут Вам. Если не верите – прочитайте отзывы пользователей, которые уже успели убедиться в работоспособности данных программ.

Так же нужно коснуться программ, которые по свойствам своим очень похожи на темы для андроид. Эти программы предлагают нам сборники лучших обоев. Разработчики теперь практикуют новую систему создания таких обоев – выпуск их в широкоформатном стиле. Таким образом, сразу же отпадает вопрос о подгонке размера обоев под экран Вашего смартфона. Да и на большинстве андроид приложений сейчас стоит специальная программа, которая автоматически подгоняет размер обоев под формат экрана. Это достаточно удобно, и сразу же лишает половины проблем с экраном и оформлением его.