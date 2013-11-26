Предприниматели получат СМС-напоминания об уплате взносов в Пенсионный фонд
На этой неделе Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области начнет массовую рассылку уведомлений на мобильные телефоны индивидуальных предпринимателей. СМС будет содержать напоминание о необходимости уплаты страховых взносов до конца года, а также ссылку на «Личный кабинет предпринимателя», размещенный на сайте ПФР Свердловской области.
Именно этот электронный сервис позволяет узнать информацию об имеющейся задолженности и оформить платежный документ по страховым взносам, пеням и штрафам с указанием суммы, подлежащей уплате в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Сделать это можно без регистрации: через раздел «Электронные услуги» - «Узнать задолженность по СВ (для ИП)».
Квитанция на оплату в «Личном кабинете» формируется с проставлением штрих-кода, что в отличие от традиционных бланков кредитных учреждений позволяет автоматически считывать информацию, в том числе, через терминалы самообслуживания Сбербанка РФ.
С вопросами предприниматели Нижнего Тагила и пригорода могут обратиться в Пенсионный фонд по телефонам: 25-67-50, 25-13-77 или по адресу: ул. Красноармейская, 7, каб. 103.
© TagilCity.ru по данным Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле