Предприниматели получат СМС-напоминания об уплате взносов в Пенсионный фонд

Именно этот электронный сервис позволяет узнать информацию об имеющейся задолженности и оформить платежный документ по страховым взносам, пеням и штрафам с указанием суммы, подлежащей уплате в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Сделать это можно без регистрации: через раздел «Электронные услуги» - «Узнать задолженность по СВ (для ИП)».

Квитанция на оплату в «Личном кабинете» формируется с проставлением штрих-кода, что в отличие от традиционных бланков кредитных учреждений позволяет автоматически считывать информацию, в том числе, через терминалы самообслуживания Сбербанка РФ.

С вопросами предприниматели Нижнего Тагила и пригорода могут обратиться в Пенсионный фонд по телефонам: 25-67-50, 25-13-77 или по адресу: ул. Красноармейская, 7, каб. 103.