Преимущества приобретения немецкой коммерческой недвижимости

Если вы хотите выгодно вложить деньги в коммерческую недвижимость, чтобы затем сдавать ее в аренду, получая большую прибыль, нужно правильно ее выбрать. Вся сложность в том, что далеко не в каждом городе и стране можно найти достаточное количество арендаторов, которые заинтересуются тем или иным объектом. Впрочем, проблем с клиентами у вас не возникнет, если недвижимость, купленная вами, будет находиться в Германии.

К слову, под термином «коммерческая недвижимость» подразумеваются не только рестораны и магазины, но и медицинские центры, отели и даже аэропорты. Но самая выгодная с точки зрения получения прибыли коммерческая недвижимость – торговые центры. Все дело в том, что они чаще всего находятся в центральной части того или другого города, а под их крышей собраны различные магазины, кафе и кинотеатры, привлекающие внимание тысяч людей. Купив торговый центр, вы будете получать немалую денежную сумму, сдавая его кому-нибудь в аренду.

Любая коммерческая недвижимость в Германии пользуется определенным спросом, но выгоднее всего приобретать уже упоминавшиеся нами торговые центры, а также гостинцы. Отельный бизнес очень популярен в этой стране, а наполняемость подобных заведений обеспечивается большим числом туристов. Больше всего путешественников приезжает в Берлин, поэтому именно в этом городе приобретать гостиницу разумнее всего.

Впрочем, немецкая коммерческая недвижимость состоит из обширного набора объектов и для того, чтобы заработать неплохие деньги, вам необязательно покупать дорогие отели и торговые центры. Вы можете начать с малого, став, например, хозяином небольшого магазинчика.

Цены на рынке немецкой коммерческой недвижимости сегодня очень низки, но в последнее время наблюдается их регулярный рост. Таким образом, купив в Германии то или другое помещение, вы сможете не только заработать на арендных платежах, но и с большой выгодой продать недвижимость.

Прозрачное законодательство Германии все риски, связанные с покупкой квадратных метров коммерческого назначения, сводит к минимуму. Оно обеспечивает четкую работу механизма инвестиционного рынка страны и защиту прав инвесторов. Кроме того, Германии не коснулся мировой финансовый и долговой кризис, поэтому ее экономическая ситуация просто превосходна. Все это способствует огромному росту популярности немецкой недвижимости. Многие граждане нашей страны являются владельцами немецких ресторанов, кафетериев и гостиниц.