Работа вахтёром: какими качествами нужно обладать, плюсы и минусы
Вам нужна работа вахтёром с достойным заработком и в приличной организации? А обладаете ли вы теми качествами, которые позволят вам занимать такую должность?
Сегодня очень часто можно увидеть объявления о свободных вакансиях вахтёров. Что это за профессия? Почему она стала такой востребованной? И сможете ли вы устроиться вахтёром без образования? На все эти вопросы ответить нелегко, так как оказывается, что вахтёр вахтёру на самом деле — рознь.
Вахтёр: сущность профессии
На сегодняшний день работа вахтёром в Красноярске, Омске, Тюмени и Иркутске достаточно востребована, но одни вакансии разлетаются в считанные секунды, а другие месяцами висят на порталах, посвящённых поиску работу. Почему? В чём тут подвох? Оказывается, всё дело в тех обязанностях, которые налагаются на представителя данной профессии в разных организациях. Сущность работы может заключаться:
- в охране какого-то важного объекта: иногда вахтёрам предлагается сидеть в какой-нибудь сторожке, не пропускать на территорию чужих, проверять пропуски — такие обязанности роднят вахтёра с настоящим охранником, только что без оружия;
- в контроле за дисциплиной: вахтёр в общежитии не охраняет здание, его цель — не пропускать чужих, следить за порядком;
- в изучении документов всех проходящих в здание или на территорию объекта;
- иногда вахтёр вообще ничего не проверяет, а просто сидит в отведённом ему месте (чаще всего это какая-нибудь будка или сторожка) и просто является сторонним наблюдателем.
Так что можно устроиться вахтёром туда, где не нужно отвечать ни за какие материальные ценности: отсидел положенное время — и свободен. Можно нарваться на такую должность, где за любое нарушение дисциплины или должностных обязанностей можно и существенной части зарплаты лишиться. Так что, выбирая работу вахтёром, внимательнее изучайте предприятие, куда вы идёте устраиваться.
Преимущества вахтёров
Почему у свободных вакансий вахтёров — всё больше и больше соискателей? Те, кто уже поработал в этой должности, отлично знают все её преимущества:
- солидные фирмы, которые предлагают вахтёрам отвечать за достаточно серьёзные объекты, и платят неплохо;
- отсутствие тяжёлых физических и умственных нагрузок сохраняет здоровье;
- много свободного времени: если вахта выпадает на ночь, а объект спокойный, можно и фильмы посмотреть, и в Интернете посидеть, и по телефону поболтать, и книжку почитать;
- так как вахтёр чаще всего сидит в отдельном помещении, он редко сталкивается с начальством, что весьма неплохо для нервной системы.
Внушительный комплект преимуществ, но нужно помнить, что они уравновешиваются и недостатками.
Недостатки вахтёров
К недостаткам данной профессии относят:
- большая ответственность за всё происходящее на вверенном вам объекте;
- неспокойная обстановка в тех же общежитиях требует от вахтёра стрессоустойчивости;
- тяжёлый график работы на некоторых предприятиях;
- трудности в продвижении карьеры;
- невысокие зарплаты.
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