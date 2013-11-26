Работа вахтёром: какими качествами нужно обладать, плюсы и минусы

Сегодня очень часто можно увидеть объявления о свободных вакансиях вахтёров. Что это за профессия? Почему она стала такой востребованной? И сможете ли вы устроиться вахтёром без образования? На все эти вопросы ответить нелегко, так как оказывается, что вахтёр вахтёру на самом деле — рознь.

Вахтёр: сущность профессии

На сегодняшний день работа вахтёром в Красноярске, Омске, Тюмени и Иркутске достаточно востребована, но одни вакансии разлетаются в считанные секунды, а другие месяцами висят на порталах, посвящённых поиску работу. Почему? В чём тут подвох? Оказывается, всё дело в тех обязанностях, которые налагаются на представителя данной профессии в разных организациях. Сущность работы может заключаться:

в охране какого-то важного объекта: иногда вахтёрам предлагается сидеть в какой-нибудь сторожке, не пропускать на территорию чужих, проверять пропуски — такие обязанности роднят вахтёра с настоящим охранником, только что без оружия;

в контроле за дисциплиной: вахтёр в общежитии не охраняет здание, его цель — не пропускать чужих, следить за порядком;

в изучении документов всех проходящих в здание или на территорию объекта;

иногда вахтёр вообще ничего не проверяет, а просто сидит в отведённом ему месте (чаще всего это какая-нибудь будка или сторожка) и просто является сторонним наблюдателем.

Так что можно устроиться вахтёром туда, где не нужно отвечать ни за какие материальные ценности: отсидел положенное время — и свободен. Можно нарваться на такую должность, где за любое нарушение дисциплины или должностных обязанностей можно и существенной части зарплаты лишиться. Так что, выбирая работу вахтёром, внимательнее изучайте предприятие, куда вы идёте устраиваться.

Преимущества вахтёров

Почему у свободных вакансий вахтёров — всё больше и больше соискателей? Те, кто уже поработал в этой должности, отлично знают все её преимущества:

солидные фирмы, которые предлагают вахтёрам отвечать за достаточно серьёзные объекты, и платят неплохо;

отсутствие тяжёлых физических и умственных нагрузок сохраняет здоровье;

много свободного времени: если вахта выпадает на ночь, а объект спокойный, можно и фильмы посмотреть, и в Интернете посидеть, и по телефону поболтать, и книжку почитать;

так как вахтёр чаще всего сидит в отдельном помещении, он редко сталкивается с начальством, что весьма неплохо для нервной системы.

Внушительный комплект преимуществ, но нужно помнить, что они уравновешиваются и недостатками.

Недостатки вахтёров

К недостаткам данной профессии относят:

большая ответственность за всё происходящее на вверенном вам объекте;

неспокойная обстановка в тех же общежитиях требует от вахтёра стрессоустойчивости;

тяжёлый график работы на некоторых предприятиях;

трудности в продвижении карьеры;

невысокие зарплаты.